Второе место после Roblox: аналитики назвали миграцию главным раздражителем для россиян

Проблемы, связанные с миграцией, вышли на один из первых планов в списке общественных раздражителей россиян, оставив позади даже вопросы роста цен и качества ЖКХ. Таковы данные исследования компании «КРОС», проведенного на основе анализа русскоязычных социальных сетей и представленного Readovka. В рейтинге главных раздражителей мигранты заняли второе место, уступив только запрету детской игры Roblox.

Согласно исследованию, негативное отношение граждан связано с конкуренцией за рабочие места, выплатой социальных пособий иностранцам, очередями в поликлиниках, отсутствием культурной адаптации приезжих и созданием этнических анклавов, что формирует у коренного населения ощущение «вытеснения».

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, комментируя эти данные, отметил, что в анализе из-за политкорректности не упомянуты, по его мнению, ключевые факторы недовольства. К ним правозащитник отнес рост этнической преступности, включая тяжкие преступления против жизни и здоровья, «агрессивное навязывание» радикального исламизма, распространение русофобской идеологии в мигрантской среде и формирование террористической угрозы.

Кабанов подчеркнул, что речь идет не просто о «раздраженности», а о более глубоких чувствах — страхе, отторжении и ощущении реальной угрозы безопасности. При этом он считает важным сам факт публикации подобных исследований, которые, по его словам, показывают объективную картину происходящего, в отличие от «лживой праздничной карикатуры». Правозащитник согласился с выводами аналитиков о том, что миграционная проблема «затмила» материальные вопросы «хлеба насущного», и отметил, что если бы не скандал с запретом Roblox, эта тема возглавила бы рейтинг.

Ранее эксперт Крастелев заявил, что приток мигрантов из Индии в Россию не решит кадровых проблем.