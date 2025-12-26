Индийцы вместо таджиков: эксперт предупредил о рисках замены миграционного потока в России

В условиях дефицита рабочих рук Россия рассматривает возможность привлечения до 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии, о чем ранее заявлял спецпредставитель президента Борис Титов. Однако, по мнению координатора Московского отделения одной из депутатских партий Романа Крастелева, такая замена одного миграционного потока на другой не только не решит системных проблем, но и создаст новые вызовы для общества и экономики.

В комментарии для RuNews24.ru собеседник обратил внимание на ключевую ошибку в восприятии этой инициативы: общество, увлеченное образом индийской культуры из кино, упускает из виду неизменность самой миграционной политики.

«При этом с точки зрения культурной идентичности и близости к нам, будем честны, мы хотя бы на ломаном, но на одном языке говорим с гражданами бывшего Советского Союза, а в Индии совершенно иной образ мысли и культуры», — отмечает Крастелев.

Он считает, что государству в первую очередь необходимо задействовать внутренний потенциал, максимально вовлекая в экономику собственное население.

Главное отличие, по мнению политолога, лежит в плоскости культурной и коммуникативной интеграции. Мигранты из стран СНГ, несмотря на все сложности, разделяют с Россией общее историческое прошлое и, что критически важно, языковое пространство — даже «на ломаном, но на одном языке».

Индийцы же привносят совершенно иной образ мысли, культурные коды и религиозные традиции, что может привести к созданию более закрытых и обособленных диаспор, не стремящихся к глубокой интеграции в российское общество.

Таким образом, простая ротация стран-доноров не решает изначальной задачи — создания эффективной системы адаптации и включения мигрантов в социально-экономическую ткань страны. Вместо позитивного эффекта для экономики, предупреждает эксперт, Россия рискует получить лишь новый виток социальной напряженности и дальнейшее размывание собственной культурной идентичности, не устранив коренных проблем на рынке труда.

