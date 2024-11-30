Выбираем игристое на Новый год: названо лучшее шампанское, которое можно купить в магазине

Среди всех видов шампанского лучше выбрать брют (brut) — сухое с характерной кислинкой. На его изготовление идет лучший виноград, сахар в игристом покрывает все недостатки сырья. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Выбор шампанского — дело вкуса, считает врач. Однако если хотите употреблять 100% качественный продукт, лучше обратить внимание на брют.

«Хотите сладкого — ищите надпись «doux» (сладкое) или «demi-sec» (полусладкое)», — добавила Сухорукова.

Злоупотреблять шампанским даже в новогоднюю ночь не стоит, продолжила она. При превышении нормы алкоголь будет наносить вред организму, так как увеличится нагрузка на печень и начнется повреждение нейронов головного мозга, подчеркнула врач. Условная безопасная доза чистого спирта в день составляет 10 мл. Для шампанского крепостью 12% это бокал 150 мл, подчеркнула Сухорукова.

«При этом для мужчин и женщин эти дозы отличаются. В новогоднюю ночь женщинам следует ограничиться 2 небольшими бокалами шампанского, мужчинам можно чуть больше», — заключила врач.

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