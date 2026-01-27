Выбросить с чистой совестью: куда теперь девать пластик жителям Сургута после исчезновения контейнеров

Жители одного из домов на улице Привокзальной в Сургуте столкнулись с неожиданной проблемой — возле их дома исчез единственный контейнер для раздельного сбора пластика. Как рассказал горожанин Сергей К., оставшаяся точка сбора находится далеко и постоянно переполнена, что ставит под угрозу саму идею экологичного образа жизни.

В своем обращении к главе города Максиму Слепову в соцсетях мужчина задался прямым вопросом: «По какой причине его убрали? Теперь пластиковую тару можно просто в обычные контейнеры выбрасывать?» Он отметил, что без доступных контейнеров многие жители не готовы носить пластик на большие расстояния.

Ответ властей: проект закрыт

В администрации Сургута дали официальный ответ. Причина — прекращение реализации частного проекта по сбору пластика компанией «КомТрансАвто». По этой причине установка дополнительных контейнеров в ближайшее время, как заявили в мэрии, невозможна.

В качестве альтернативы горожанам предложили сдавать вторсырье, включая пластик, в специальные экопункты «Югра Собирает». Однако жителей такой вариант не устраивает из-за их удаленности.

Главная причина — отсутствие инфраструктуры

В диалоге с жителем власти раскрыли более системную проблему. Оказалось, что для полноценного раздельного сбора в городе пока просто нет необходимой инфраструктуры — отсутствуют объекты для обработки и переработки отходов.

Как пояснили в мэрии, организация раздельного сбора станет возможной только после ввода в эксплуатацию «Комплексного межмуниципального полигона ТКО», строительством которого занимается Ханты-Мансийский автономный округ. Ориентировочный срок завершения проекта и, соответственно, запуска системы — 2028 год. Таким образом, жителям, желающим сортировать отходы, возможно, придется ждать реализации этих планов несколько лет.

