Реформа отрасли: в Нижегородской области началась массовая проверка лицензий мусорных операторов

В сфере обращения с отходами в Нижегородской области произошли серьезные изменения, которые уже привели к ощутимым последствиям. Региональный Росприроднадзор сообщил, что 180 местных предприятий лишились лицензий на свою деятельность. Причина — новые правила, вступившие в силу весной 2025 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Суть нововведения в том, что теперь все компании, работающие со сбором, вывозом, переработкой или захоронением мусора, обязаны каждые три года активно подтверждать свое соответствие лицензионным нормативам. Раньше этот вопрос инспекторы решали в ходе плановых проверок, но теперь инициатива перешла к бизнесу: необходимо самостоятельно подавать заявление на продление разрешения. Первыми под новые требования попали те, кто прошел лицензирование более трех лет назад.

Итогом первого этапа этой «ревизии» стала приостановка деятельности для тех, кто проигнорировал новые правила. Более 180 предприятий, не подавших заявления в прошлом году, теперь не могут легально работать в течение четырех месяцев. Всего же подтвердить свое соответствие должны свыше 300 нижегородских компаний. На данный момент с этой задачей справились лишь 140 организаций.

Ранее сообщалось, что в России в январе в регионах установят больше 1,6 тысячи контейнеров для отходов.