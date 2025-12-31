Выгодная пауза: как переждать новогодний ажиотаж и сэкономить на Египте до 300 тысяч

После череды новогодних салютов российских туристов ожидает приятный сюрприз на туристическом рынке. Редакция TourDom.ru провела анализ стоимости отдыха на побережье Красного моря и установила, что после завершения праздников туры в Египет резко и ощутимо подешевеют.

Исследование строилось на сравнении цен на недельные туры на двоих с вылетом из Москвы в разгар каникул и сразу после них. Согласно данным сервиса Tourvisor, сдвиг даты вылета всего на полторы недели сбережет бюджет путешественников десятки и даже сотни тысяч рублей.

Яркий пример — отдых по системе «все включено» в отеле Stella Makadi Gardens Resort & Spa 5* в Хургаде. Турпакет с вылетом 10–11 января оценивается в 104 тыс. рублей. Всего двумя неделями ранее, на Новый год, аналогичный тур стоил 190 тыс. рублей, что на 82% дороже.

Схожая картина наблюдается и на других курортах. Например, недельный тур в Mercure Hurghada 4* с 11 января стоит 119 тыс. рублей, тогда как на каникулах цена взлетала до 215 тыс. Существенное снижение затронуло и премиальный сегмент. Тур в пятизвездочный отель Reef Oasis Blue Bay в Шарм-эль-Шейхе с 11 января обойдется в 150 тыс. рублей, что более чем вдвое дешевле, чем во время пикового спроса (315 тыс. рублей).

Эксперты связывают такую ценовую динамику с традиционным спадом туристической активности после январских праздников. Для поддержания заполняемости отели выпускают выгодные спецпредложения, а туроператоры активно корректируют цены на пакетные туры.

Еще одним преимуществом позднего старта является значительное расширение выбора отелей. Если за два месяца до Нового года многие популярные гостиницы в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде были полностью забронированы, то во второй декаде января они снова открывают для бронирования свои номера.

