Не Великий Устюг: эксперт назвал доступные направления для поездок на праздники

Длинные новогодние каникулы — это не только диван и елка, но и уникальный шанс вдохнуть свежий воздух приключений, не уезжая далеко от дома. Эксперт по туризму Николай Мельник предлагает взглянуть на направления, которые пока не стали слишком раскрученными, но способны подарить яркие впечатления всего за пару дней. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, идея таких мини-путешествий — не просто сменить обстановку, а найти место с особым зимним характером. Например, Тюмень встречает гостей контрастом суровой сибирской тайги и уютных горячих источников, где можно согреться после прогулки или даже покататься на соседних горнолыжных склонах. Совсем другую атмосферу предлагает Калининград — город с европейской архитектурой и духом истории Тевтонского ордена, где билеты сейчас вполне доступны.

Турэксперт отметил, что для жителей Северо-Запада отличным выбором станет Карелия и ее столица Петрозаводск. Здесь можно погрузиться в сказку, посетив вотчину карельского Деда Мороза, познакомиться с хаски в питомнике или почувствовать себя древним воином в деревне викингов. При этом классические туристические центры вроде Москвы или Петербурга, хотя и не переполнены, все же диктуют цены высокого сезона, а поездка в Великий Устюг или на Байкал может обойтись в целое состояние.

По его мнению, короткое путешествие в эти дни — это разумный компромисс между жаждой нового и бережным отношением к бюджету. Оно позволяет разорвать рутину праздничного застолья, зарядиться энергией зимней природы и культуры, чтобы вернуться домой с ощущением, что каникулы прошли не зря. Главное — выбрать направление по душе: будь то целебные источники, средневековые замки или северные сказки.

Ранее сообщалось, что Москва, Петербург и Казань возглавили рейтинг новогодних направлений для путешествий по России.