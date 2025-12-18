Выходные 21-22 декабря в Москве и Подмосковье будут «жаркими» — температура достигнет мартовских отметок

В выходные дни 20 и 21 декабря в Москве и Московской области снова потеплеет, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Можно сказать, в регионе наступит кратковременная весна.

В субботу, 20 декабря, в столице облачно и преимущественно без осадков.

«Температура ночью -2…0°, днем 0…+2°. В Подмосковье ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки. Температура ночью -4…+1°, днем -2…+3°. Ветер юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров секунду. Местами гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье в Москве облачно, небольшие осадки, ночью местами гололед.

«Ночью в столице -1…+1°, днем 0…+2°. По области ночью -3…+2°, днем — +2…+3°. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Местами гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник также облачно, местами небольшие осадки. Ночью -2…+3°, днем +2…+3°. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

