Выключите духовку, иначе не выйдете замуж: что можно и нельзя делать в Минин день — народные приметы 23 декабря

Память Мины Красноречивого чтут православные христиане 23 декабря. Наши предки на Минин день традиционно произносили заговоры от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать. Приметы на 23 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Традиции Дня Мины

Мученик Мина Красноречивый пострадал за веру в начале IV века. Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию для подавления волнения христиан. Но Мина сам стал проповедовать христианскую веру и ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император устроил суд над Миной, послав в Александрию епарха Ермогена. Тот же увидел стойкость святого во время пыток и уверовал сам. После чего Максимилиан прибыл в Александрию и подверг мучеников истязаниям, велев отрубить им головы.

Наши предки считали мученика Мину целителем глазных болезней. Они верили, что святой творил чудеса и мог лечить людей с плохим зрением. Народ полагал, что Мина не только дает здоровье глазам, но и снимает с них пелену, которая мешает отличать добро от зла.

Кроме того, в Минин день традиционно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать. День Мины — хорошее время, чтобы оставить в прошлом вредные привычки. Девушки в этот день с утра приступали к рукоделию — пряже или ткачеству.

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Запреты 23 декабря

Незамужним девушкам нельзя печь хлеб и сдобу в Минин день, иначе они могут остаться «старыми девами»;

Нельзя лгать, сплетничать, проявлять любопытство или скупость 23 декабря;

Лучше не проводить Минин день в одиночестве;

Не ленитесь в этот день, в противном случае столкнетесь с безденежьем;

Опасно хвастаться 23 декабря, иначе можно лишиться своих богатств.

Приметы

Белые облака в этот период говорят о похолодании;

Ясная погода — к морозам;

Сухой снег и ветер предвещают засушливое лето;

Юго-западный ветер приносит тепло;

Яркие блестящие звезды — к холодам;

Тусклые звезды — в оттепели;

Мелкие звезды на небе — к снегопаду;

Красноватая луна предвещает небольшой ветер.

Именины 23 декабря отмечают Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна.

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