Командир 14-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковник Павел Житняк, по данным Telegram-канала «Северный ветер», обратился в медицинское учреждение с целью уволиться из армии, передает aif.ru.

Согласно публикации, полковник поступил в военный госпиталь в Сумах. Сообщается, что он обратился за «медицинской помощью» и в настоящее время проходит «лечение», причем для старшего офицера освободили несколько палат. По имеющейся информации, Житняк готовится к прохождению военно-врачебной комиссии (ВЛК) и последующему увольнению из Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что банды дезертиров уничтожают спецназ ВСУ в тылу в отместку за заградотряды.