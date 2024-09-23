Взять кредит почти невозможно: что изменится в России с 1 октября

С 1 октября 2024 года Центробанк ужесточит порядок выдачи кредитов населению. На данный момент уровень закредитованности россиян является критическим, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Она также объяснила, что изменится со следующего месяца.

По ее словам, основными причинами роста долговой нагрузки остаются сокращение реальных доходов и низкая финансовая грамотность граждан.

«Уровень закредитованности населения России достиг своего пикового значения, несмотря на неоднократные ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Наши сограждане берут кредиты, чтобы по большей части расплатиться по ранее образовавшимся долгам. Причем, даже столь высокая ключевая ставка Банка России с трудом справляется с охлаждением перегретого рынка потребкредитования», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В связи с этим, в сложившихся условиях Центробанк идет на новый шаг — с 1 октября 2024 года ужесточается порядок выдачи кредитов населению.

«Согласно нововведениям, допустимая доля потребительских кредитов, которые банки смогут выдавать клиентам с ПДН (показатель долговой нагрузки) от 50 до 80%, понижается с 20% до 15%, а доля кредитов и займов, которые могут быть выданы заемщикам с ПДН выше 80%, сокращается с 5% до 3% для банков и с 10% до 3% для микрофинансовых организаций», — добавила Проданова.

Кроме того, будет ограничена и выдача кредитных карт заемщикам с ПДН более 80%.

«С 1 ноября 2024 года запланировано и повышение макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам и займам. Повышение надбавок более чем на 50% будет ограничивать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой. Да, действительно, получить кредит становиться все сложнее, но подобного рода меры будут способствовать не только снижению закредитованности населения, но и содействовать накоплению макропруденциального запаса капитала банков», — заключила эксперт.

Ранее экономист рассказала, что изменится в России в 2025 году.