Взорвал гранату во время ссоры с девушкой: что известно о ЧП в Туле — есть пострадавшие

В Туле 34-летний ранее судимый мужчина взорвал гранату в съемной квартире. В результате ЧП пострадала его 23-летняя девушка, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. Подробнее о случившемся — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Взрыв произошел в съемной квартире №45Б на улице Кутузова. В настоящее время следователи выясняют детали ЧП. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» уже возбуждено. На месте происшествия работают тульские силовики. Сообщается, что взрыв не привел к разрушению дома.

Известно, что Игорь, взорваший гранату, имеет проблемы с законом по статье о хранении и распространении наркотиков. Его 23-летняя девушка Лиза получила множественные осколочные ранения и госпитализирована. Состояние девушки стабильное. Сам Игорь не пострадал.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что мужчина познакомился с пострадавшей пару дней назад и хвастался ей гранатой. В момент взрывы Игорь был пьян. Его задержала полиции. Во время задержания мужчина не сопротивлялся. По версии представителя прокуратуры, чьи слова приводит издание URA.RU, Игорь взорвал гранату во время ссоры.

