Взрыв произошел в жилом доме Красноярского края — есть пострадавшие: последняя информация о ЧП

В жилом доме Красноярского края произошел взрыв, после которого начался пожар. Возможной причиной взрыва мог быть газ, сообщает телеграм-канал SHOT. Подробнее о ЧП — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Инцидент случился 12 ноября в Ачинске, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Привокзальная. По данным МЧС, несущие стены строения не повреждены. На тушение пожара, охватившего площадь порядка 5 кв. м, понадобилось около получаса, в ликвидации участвовали 10 спасателей и четыре единицы техники.

В результате происшествия пострадала одна женщина. На данный момент она госпитализирована в районную больницу.

По предварительным данным, причиной взрыва мог стать газ, хотя дом не был газифицирован. В настоящее время эксперты выясняют, что именно спровоцировало ЧП: рассматриваются версии с газовым баллоном или другими взрывчатыми веществами.

Ранее очевидцы рассказали, как подросток на багги влетел в пешеходов на остановке в Тучково.