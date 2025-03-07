Запрещенный груз: за перевозку каких предметов могут конфисковать автомобиль

Нарушение норм перевозки груза грозит россиянам ответственностью перед законом. Юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о запрещенных предметах в авто и грузах, требующих соблюдения особых правил транспортировки.

Перевозка домашних животных должна осуществляться в плотно закрытой переноске с водой, которую необходимо фиксировать ремнями безопасности. Кроме того, при поездке с питомцем из одного региона в другой необходимо иметь с собой справку Ф1, подтверждающую, что животное перемещается из района, где отсутствует эпидемиологические заболевания, бешенство, напомнил Капштык. Перевозка крупного рогатого скота должна осуществляться в специальных прицепах, добавил он.

Водитель может получить штраф при нарушении правил транспортировки крупногабаритных предметов. По словам юриста, имеются ограничения по размеру груза — выступающая из автомобиля часть должна быть помечена сигнальными флажками. Если предмет, например, ванная или дверь, значительно превышают габариты автомобиля, владелец транспортного средства может быть подвергнут административному наказанию, размер штрафа будет определяться степенью нарушения, отметил эксперт.

С осторожностью необходимо относиться к перевозке газового баллона. По словам эксперта, газовый баллон не предусматривает особых видов транспортировки, но бдительность все же стоит проявить.

«Газовый баллон необходимо закрепить, чтобы он не болтался и находился в строго зафиксированном положении. Перед этим надо проверить работу вентиля, чтобы не было утечки газа. Личные вещи, если они упакованы, перевозить, конечно, можно», — объяснил специалист.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Анна Мороз ]

Транспортировка запрещенных предметов может повлечь конфискацию машины. Нельзя перевозить боеприпасы, оружие без соответствующего разрешения на транспортировку, наркотические и психотропные средства — запрещенные к обороту предметы, подчеркнул Капштык.

«Если выявлены предметы, запрещенные к обороту и перевозке, автомобиль может быть помещен на штрафстоянку и рассматриваться как орудие совершения преступления, а водитель отстранен от управления. Авто будет находиться на штрафстоянке до той поры, пока следствие не выяснит, какие запрещенные предметы перевозились, откуда, какова дальнейшая судьба непосредственного виновника», — заключил юрист.

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