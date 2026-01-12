После январских штормового шторма пляжи курортной Анапы вновь столкнулись с серьезным загрязнением нефтепродуктами. О тяжелой экологической ситуации в своем телеграм-канале рассказал руководитель группы «Сколтех» и автор проекта «Сети Каляева» Владимир Каляев, проведший мониторинг побережья.

Каляев сообщил, что в то время как на центральном городском пляже коммунальные службы активно занимаются уборкой выброшенных морем мазута и мусора, в других районах картина значительно хуже. На пляже «Эра» и в районе пирса в Витязево ученый обнаружил большое количество установленных ранее специальных сетей — как в воде, так и в песке. Эти сети предназначены для улавливания мелких фракций нефтепродуктов, но их наличие свидетельствует о сохраняющейся угрозе.

Наиболее тревожная обстановка, по словам ученого, сложилась в районе ручья Можепсин. Очевидцы жаловались, что мазут там сильно пачкал ноги. В ходе мониторинга Каляев лично обнаружил комья песка, смешанные с мазутом, и множество мелких капелек нефтепродуктов с характерной радужной пленкой вокруг.

Эти наблюдения указывают на то, что разовыми уборками проблему не решить. Нефтепродукты, выброшенные на берег, глубоко проникают в песок, создавая долгосрочные очаги загрязнения, опасные как для экосистемы, так и для отдыхающих. Ситуация требует системного подхода и постоянного мониторинга, особенно в преддверии нового курортного сезона.

