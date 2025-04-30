Зачем 1 мая смачивали волосы дождевой водой: народные приметы в день Кузьмы-огородника
Фото: [istockphoto.com]
Православная церковь 1 мая вспоминает святителя Косму, в честь которого дату назвали Кузьма-огородник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Святитель Косма, живший в 14-м веке, родился в благочестивой семье и с юных лет проявил стремление к монашеской жизни. Приняв постриг, Косма поселился в одном из сербских монастырей, где вел строгий образ жизни, посвящая время молитве и изучению Священного Писания. Он обличал пороки и несправедливость, утешал скорбящих и поддерживал слабых. Народ любил и уважал святого Косму за его доброту, мудрость и преданность Богу.
В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, посвященные его жизни и подвигам. Верующие молятся святому Косме, прося его о помощи в духовных и житейских нуждах. Считается, что 1 мая нельзя заниматься тяжелой работой, грустить, и ругаться с родными. Хорошая примета — в этот день смочить волосы дождевой водой, чтобы они хорошо росли.
Фото: [istockphoto.com]
Приметы
- Холодный май — хлебородный год;
- Фиалка зацвела — пора сеять петрушку да морковь;
- Дожди в начале мая поднимают хлеба;
- Если лес опушится перед тем, как кукушка начнет куковать, то год будет урожайным;
- Гуси полощутся — к теплу;
- Облака переклубились — к улучшению погоды;
- Если в первый день мая тепло, то в конце месяца обязательно холода;
- Безветренная золотистая вечерняя заря — к хорошей погоде;
- Урожай сморчков весной — к урожаю проса и гречихи;
- Если идет дождь, можно смочить волосы дождевой водой, чтобы они хорошо росли;
- Черемуха зазеленела — пришла пора сажать ранний картофель;
- Люди старались не грустить и не унывать 1 мая, чтобы не провести лето в плохом настроении;
- Нельзя заниматься тяжелой работой, чтобы потом остались силы на огородные работы;
- Нельзя ругаться с родными, повышать голос на близких, чтобы не было затяжной ссоры.
Именины в этот день отмечают: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.
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