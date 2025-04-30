Зачем 1 мая смачивали волосы дождевой водой: народные приметы в день Кузьмы-огородника

Православная церковь 1 мая вспоминает святителя Косму, в честь которого дату назвали Кузьма-огородник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Косма, живший в 14-м веке, родился в благочестивой семье и с юных лет проявил стремление к монашеской жизни. Приняв постриг, Косма поселился в одном из сербских монастырей, где вел строгий образ жизни, посвящая время молитве и изучению Священного Писания. Он обличал пороки и несправедливость, утешал скорбящих и поддерживал слабых. Народ любил и уважал святого Косму за его доброту, мудрость и преданность Богу.

В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, посвященные его жизни и подвигам. Верующие молятся святому Косме, прося его о помощи в духовных и житейских нуждах. Считается, что 1 мая нельзя заниматься тяжелой работой, грустить, и ругаться с родными. Хорошая примета — в этот день смочить волосы дождевой водой, чтобы они хорошо росли.

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Приметы

Холодный май — хлебородный год;

Фиалка зацвела — пора сеять петрушку да морковь;

Дожди в начале мая поднимают хлеба;

Если лес опушится перед тем, как кукушка начнет куковать, то год будет урожайным;

Гуси полощутся — к теплу;

Облака переклубились — к улучшению погоды;

Если в первый день мая тепло, то в конце месяца обязательно холода;

Безветренная золотистая вечерняя заря — к хорошей погоде;

Урожай сморчков весной — к урожаю проса и гречихи;

Если идет дождь, можно смочить волосы дождевой водой, чтобы они хорошо росли;

Черемуха зазеленела — пришла пора сажать ранний картофель;

Люди старались не грустить и не унывать 1 мая, чтобы не провести лето в плохом настроении;

Нельзя заниматься тяжелой работой, чтобы потом остались силы на огородные работы;

Нельзя ругаться с родными, повышать голос на близких, чтобы не было затяжной ссоры.

Именины в этот день отмечают: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

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