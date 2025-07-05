Зачем 6 июля варили все яйца в доме: народные приметы и традиции на Аграфену Купальницу

Чудотворный образ Владимирской иконы Божией Матери чтит православная церковь 6 июля. В народном календаре дату называют Аграфена Купальница. Подробнее о приметах и поверьях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Владимирская икона Божией Матери — один из наиболее почитаемых и известных образов в русском православии. Согласно преданию, икона была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовало Святое Семейство. В V веке образ был перенесен из Иерусалима в Константинополь, где прославился многочисленными чудесами. На Русь икона попала в начале XII века, будучи присланной в качестве дара Юрию Долгорукому из Византии. Первоначально она находилась в Вышгороде, но вскоре стала являть чудеса, привлекая множество паломников.

В 1155 году князь Андрей Боголюбский перевез икону во Владимир, который вскоре стал политическим и духовным центром. Этой иконе молились русские князья перед важными битвами и решениями, прося заступничества Богородицы. Считается, что именно благодаря заступничеству Владимирской иконы Москва была спасена от нашествия Тамерлана в 1395 году. В память об этом чуде и был установлен праздник 6 июля.

В этот день верующие посещают храмы, где совершаются торжественные богослужения. К Владимирской иконе обращаются с просьбами о защите от врагов, об исцелении от болезней, о помощи в трудных жизненных ситуациях. Традиционно совершаются крестные ходы, освящаются вода и хлеб.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ирина Моисеева ]

Приметы

Вечером при ясном небе сверкает зарница — на следующий день будет дождь;

Проливной дождь в этот день долго не идет;

Не слышно пения соловья — скоро можно будет собирать урожай ячменя;

Листья смородины «заплакали» — к дождливой погоде;

Если в этот день сварить все яйца в доме — куры будут хорошо нестись;

Если на порог и на подоконник в эту ночь положить веточку крапивы — купальская нечисть не сможет пробраться в дом;

Суеверные крестьяне старались не выходить из дома в ночь с 6 на 7 июля;

Радуга после дождя долго держится — к сырой погоде;

Нельзя ругаться, скандалить и кричать;

Домашними делами лучше не заниматься, лучше посвятить день отдыху;

Нельзя находиться в плохом настроении, унывать и желать кому-то плохого или осуждать.

Именины в этот день отмечают: Агриппина, Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор.

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