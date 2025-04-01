Зачем девушки умывались талой водой 1 апреля: народные приметы в день мученицы Дарьи

Православная церковь 1 апреля вспоминает мученицу Дарию, которую в народе прозвали Дарьей Грязной. Что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Мученица Дария жила в Риме в III веке. Она и ее супруг Хрисанф приняли христианство и посвятили себя служению Богу. Дария, обладавшая редкой красотой и умом, была языческой жрицей. Хрисанф — сын знатного римлянина, обратился в христианство, изучив Священное Писание. Родители, стремясь вернуть его к язычеству, женили его на Дарии. Однако вместо возвращения к прежней вере Хрисанф обратил Дарию в христианство.

Их благочестивая жизнь и проповеди привели к обращению многих римлян. В период гонений на христиан при императоре Нумериане Хрисанф и Дария были схвачены. Их подвергали жестоким пыткам, но они не отреклись от своей веры. В итоге их заживо погребли в землю.

В народе день мученицы Дарии получил название «Дарья Грязная», так как в это время обычно начинало таять и грязь становилась повсеместным явлением. Не принято 1 апреля ругаться и обижаться на розыгрыши. Также плохой приметой считается бездельничать. Девушки в этот день ходили к реке, чтобы умыться первоапрельской талой водой. Это, согласно поверьям, дарило красоту и семейное счастье.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если не видно звезд — жди теплой погоды;

Какова погода в этот день, такова будет и 1 октября;

Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето;

Ранняя весна — к большому половодью;

Ранний прилет трясогузок — к теплой весне;

Раскаты грома слышатся отрывистыми — к скорому улучшению погоды;

На дорогах навоз вытаивает — год будет урожайным;

Если вешняя вода на Дарью идет с шумом — трава будет хорошо расти;

На орешнике много почек — к урожаю овса;

Девушки и женщина ходили умываться первоапрельской талой водой к реке, чтобы получить красоту и семейное счастье;

Принято молиться святой Дарье о даровании любви;

В этот день старались выглядеть особенно аккуратно, так как если на одежду прилипнет грязь — значит у него дурные помыслы;

Нельзя ругаться и обижаться, тем более на розыгрыши;

Не следует бездельничать.

Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Иван, Иннокентий, Ян, Дарья, Илария, Матрена, София.

Ранее стало известно, какие законы вступят в силу с 1 апреля 2025 года.