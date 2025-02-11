Зачем в Васильев День выставляли старую обувь за порог: народные приметы на 12 февраля

Православная церковь 12 февраля чтит память святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В народном календаре дата более известна как Васильев День. Подробнее о святых и приметах на 12 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

Жизни Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого – три столпа, на которых создавалось восточное христианство. Василий, епископ Кесарийский, был не только блестящим теологом, но и выдающимся организатором, создавшим монашеские уставы, которые стали образцом для восточных монастырей. Его литургия и сегодня совершается в церквях.

Фото: [ медиасток.рф ]

Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, заслужил свое прозвище за ораторское искусство. Его проповеди, отличавшиеся простотой и доступностью, обличали пороки общества и призывали к милосердию. Однако он был изгнан из столицы. Все трое святителей оставили огромный след в истории христианства.

Приметы

Если зайцы приходят в сады — февраль будет суровым; Солнце периодически прячется за тучами — к снежной буре;

Дует северный ветер, но небо ясное — к сильному морозу;

Иней на деревьях — к оттепели;

Полевые мыши бегают по снегу — к теплу;

Волки воют — к сильным холодам;

Вокруг солнце круги — к урожайному году;

Нельзя прясть пряжу, стирать и вязать в этот день — плохая примета;

Нельзя злиться и ревность — не к добру;

Те, кто в ссоре, должны помириться до Васильева дня, иначе весь год будет вражда;

Если родился ребенок, он будет хорошо понимать птиц и зверей;

Если выставить за дверь старую обувь — можно уберечь семью от ссор и разногласий;

Красная луна 12 февраля предвещает ветреные дни;

В этот день не забивали домашнюю скотину и птицу;

Старались подкармливать птиц, чтобы они дождались весны;

Хорошей приметой считалось отлично поработать физически в этот день, чтобы весь год складывался удачно.

Фото: [ freepik.com ]

Именины в этот день отмечают: Степан, Григорий, Петр, Максим, Федор, Владимир, Иван, Василий, Пелагея.

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