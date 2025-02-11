Зачем в Васильев День выставляли старую обувь за порог: народные приметы на 12 февраля

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Фото: [freepik.com]

Православная церковь 12 февраля чтит память святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В народном календаре дата более известна как Васильев День. Подробнее о святых и приметах на 12 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

Жизни Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого – три столпа, на которых создавалось восточное христианство. Василий, епископ Кесарийский, был не только блестящим теологом, но и выдающимся организатором, создавшим монашеские уставы, которые стали образцом для восточных монастырей. Его литургия и сегодня совершается в церквях.

медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, заслужил свое прозвище за ораторское искусство. Его проповеди, отличавшиеся простотой и доступностью, обличали пороки общества и призывали к милосердию. Однако он был изгнан из столицы. Все трое святителей оставили огромный след в истории христианства.

Приметы

  • Если зайцы приходят в сады — февраль будет суровым; Солнце периодически прячется за тучами — к снежной буре;
  • Дует северный ветер, но небо ясное — к сильному морозу;
  • Иней на деревьях — к оттепели;
  • Полевые мыши бегают по снегу — к теплу;
  • Волки воют — к сильным холодам;
  • Вокруг солнце круги — к урожайному году;
  • Нельзя прясть пряжу, стирать и вязать в этот день — плохая примета;
  • Нельзя злиться и ревность — не к добру;
  • Те, кто в ссоре, должны помириться до Васильева дня, иначе весь год будет вражда;
  • Если родился ребенок, он будет хорошо понимать птиц и зверей;
  • Если выставить за дверь старую обувь — можно уберечь семью от ссор и разногласий;
  • Красная луна 12 февраля предвещает ветреные дни;
  • В этот день не забивали домашнюю скотину и птицу;
  • Старались подкармливать птиц, чтобы они дождались весны;
  • Хорошей приметой считалось отлично поработать физически в этот день, чтобы весь год складывался удачно.
freepik.com

Фото: [freepik.com]

Именины в этот день отмечают: Степан, Григорий, Петр, Максим, Федор, Владимир, Иван, Василий, Пелагея.

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