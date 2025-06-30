Задержания в офисе Sputnik в Баку и две смерти в Екатеринбурге: есть ли шанс на потепление отношений РФ и Азербайджана

Действия азербайджанских властей в офисе Sputnik в Баку связаны с ухудшением отношений между Россией и Азербайджаном, однако они наладятся, когда стороны начнут делать шаги навстречу друг другу. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Марков.

Конфликт интересов

В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе Sputnik в Баку, связи с редакцией нет. Позже несколько человек были задержаны, подтвердили правоохранители. Как подчеркнул политолог Марков, такие действия азербайджанских властей — одна из ветвей в процессе ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном, а началось оно с авиакатастрофы самолета компании AZAL под Актау.

«Изменения в отношениях есть. Трудно сказать, пойдет ли это дальше. Я думаю, что конфликт связан с самолетом AZAL. Азербайджанцы в один ряд ставят ситуацию в Екатеринбурге с авиакатастрофой под Актау. Общее в ситуациях для них в следующем: "Почему к нам относятся как к людям третьего сорта? Если бы сбили китайский самолет, то они тоже год ждали бы расследования и не приносили извинения? Если бы убили двух китайских бизнесменов при задержании, то тоже не было бы никаких заявлений?" Азербайджанцы победили в Карабахской войне, сейчас у них чувство национальной гордости возвышенно, поэтому в Баку остро воспринимаются такие вещи», — пояснил специалист.

В Азербайджанской Республике уверены, что именно российское ПВО сбило лайнер авиакомпании. Однако, как заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, окончательных результатов расследования авиакатастрофы не будет до конца 2025 года.

Фото: [ МЧС.РФ ]

После ситуация накалилась из-за задержания в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет. В рамках него скончались два человека — Гусейн и Зияддин Сафаровы. Как отметили в региональном СК, предварительно, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Азербайджанское агентство АПА пишет о преднамеренном убийстве мужчин при задержании. Как заверил Марков, разные позиции по инциденту стали еще одной отправной точкой для ухудшения азербайджано-российских отношений.

«Также сейчас тесно работают внешние силы. В РФ есть достаточно сильные тюркофобские силы, в Азербайджане — серьезное влияние Великобритании. Британские спецслужбы работают на отрыв Азербайджана от России. Нельзя недооценивать хитрость и коварство британцев в этом вопросе», — отметил эксперт.

При этом сторонам удастся достигнуть примирения в конфликтной ситуации, считает политолог.

«Я думаю, что стороны придут к примирению, но не сейчас. Мы должны сделать шаги навстречу Азербайджану в условиях слишком эмоциональной критики в адрес РФ», — высказался специалист.

Отношения Баку и Москвы

Сейчас в Азербайджане происходит массовая отмена мероприятий, связанных с Россией, в связи с задержаниями в Екатеринбурге: визит заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Азербайджан, запланированный на конец июня, был отменен. Пресс-служба парламента Азербайджана также распространила заявление об отмене визита в Россию. Кроме того, произошла массовая отмена культурных мероприятий под российской эгидой в Баку. Несмотря на это, как подчеркнул политолог, закавказская республика очень тесно интегрирована с Россией.

«В Азербайджане 20% системы образования на русском языке. Кроме Белоруссии такого нет ни в одной другой стране мира. Большая часть такого образования представлена в Баку, там 30% системы образования на русском, большая часть азербайджанской элиты отдает своих детей в такие заведения для обучения. Такая система образования представлена с нуля: от начальных классов до университета», — отметил он.

В нынешних обстоятельствах сильнее всего пострадает российский предприниматель азербайджанского происхождения Эмин Агаларов, поскольку проведение его музыкального фестиваля Dream Fest в Баку под большим вопросом, пояснил эксперт. Политолог напомнил, что между странами есть огромные общие экономические проекты, в России представлена большая азербайджанская диаспора, которая очень тесно интегрирована в страну.

«Также есть огромная русская диаспора в Азербайджане, там же представлена Русская православная церковь, которая пользуется поддержкой президента Азербайджана Ильхама Алиева», — заключил Марков.

Ранее стало известно, что Алиев назвал Армению военным преступником.