Загадка, ребус и комбо в игре Musk Empire на 24 сентября

Новый бизнес-симулятор и кликер Musk Empire вышел в июне 2024 года и уже успел набрать немалую популярность среди пользователей. Игра дает возможность воплотить амбиции предпринимателя и построить свою личную империю, вдохновляясь успехами Илона Маска.

В приложении также имеются ежедневные интерактивы, которые позволяют получить дополнительные «плюшки». Например, загадка, ребус и инвестиции, от выбора которых зависит успех и доход. Подробнее о выполнении заданий и успешное комбо инвестиций — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ответ на загадку дня 24 сентября, за которую можно получить монеты, — «Decentralization», а на ребус — «Volatility». Также игрокам предоставляют возможность собрать Маск-комбо на фондовой бирже. Для прокачки необходимо перейти в раздел «Город» и выбрать «Фондовая биржа». Сегодня комбинация такая:

Фото: [ Кадр из игры X Empire ]

Кроме того, заработать монеты можно, указав верный код из видео на YouTube. Номер эпизода можно увидеть в видео или в самой игре — он указан в конце названия. Актуальные коды: «Episode 48 — 26148», «Episode 49 — 52649», «Episode 50 — 89350».

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