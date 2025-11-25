Загадочная межзвездная комета 3I/ATLAS приближается к Земле, вызывая споры ученых

Межзвездный объект 3I/ATLAS, продолжающий сближение с Землей, пересек символическую отметку в 300 млн км от нашей планеты. Как сообщается, сейчас он преодолевает около 2 млн км в сутки, становясь все ближе и порождая новые вопросы в научной среде.

Астроном и популяризатор науки Александр Киселев в интервью aif.ru прокомментировал самые горячие дискуссии, разгоревшиеся вокруг небесного гостя. Основные споры, по его словам, вызвало резкое изменение траектории полета кометы после ее сближения с Солнцем. Теперь объект движется прямо к Юпитеру.

Киселев опроверг версию гарвардского астрофизика Ави Леба, который усматривает в этой коррекции курса признак инопланетного корабля. Российский специалист заявил, что в процессе нет ничего общего с деятельностью внеземного разума, и объяснил маневр естественными причинами.

По мнению Киселева, самым очевидным объяснением является негравитационный маневр, вызванный нагревом кометы около Солнца. Ученый пояснил, что при этом летучие вещества на поверхности ядра начинают активно испаряться, создавая реактивные струи. Эти струи, действуя по принципу, описанному третьим законом Ньютона, и могли толкнуть комету на новую траекторию, особенно если произошел раскол какого-либо участка ядра, богатого льдом.

Астроном подчеркнул, что отклонение было не случайным, а систематическим, что указывает на постоянное воздействие дополнительной силы. Он также добавил, что на курс могли повлиять орбитальное движение Земли и гипотетические столкновения с мелкими астероидами.

Что касается происхождения объекта, то Киселев предположил, что, скорее всего, комета прибыла из рукава Щита-Центавра нашей Галактики, где активно рождаются новые звезды. Версия о ее межгалактическом происхождении считается маловероятной.

Специалист уверен, что 3I/ATLAS является естественным объектом, возможно, фрагментом планеты, выброшенным из другой звездной системы. Он призвал не строить конспирологических теорий, напомнив, что подобная история уже была с астероидом Оумуамуа, которого также поначалу принимали за инопланетный корабль.

