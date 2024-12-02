Загадочные личности: названы самые закрытые знаки зодиака

У кого-то душа нараспашку, но есть и те, кто хранит секреты даже от самых близких. Топ-5 закрытых знаков зодиака интернет-изданию «Подмосковье сегодня» раскрыла эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Первое место рейтинга занимает загадочный Скорпион, который склонен скрывать свои истинные эмоции. Представители этого знака зодиака редко показывают кому-то свой внутренний мир. Домашние и эмоциональные Раки также часто строят вокруг себя защитные стены, чтобы избежать обид. По словам Алексеевой, Раки способны открыться лишь перед теми, кому полностью доверяют.

Скрывать свои чувства предпочитают практичные и амбициозные Козероги. Они стараются держать дистанцию с другими людьми и редко нарушают ее. Четвертое место среди самых закрытых знаков зодиака занимают скромные Девы. Эзотерик назвала их интровертами. Девы предпочитают держать чувства и переживания при себе, чтобы избежать лишнего внимания.

Замыкают топ Водолеи. Они общительны и дружелюбны, но при этом не готовы показывать свои истинные чувства и предпочитают сохранять независимость, заключила Алексеева.

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