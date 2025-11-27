Загрязняли, штрафовали, прощали: как «Овощи Черноземья» узаконили сброс стоков в реку Усмань

Компания «Овощи Черноземья», почти пять лет находившаяся в центре громкого экологического скандала, наконец завершила строительство очистных сооружений и получила от контролирующих органов официальное разрешение на сброс сточных вод в реку Усмань, сообщили «Новости Липецка».

Как сообщает региональное министерство природы и экологии, с 2020 года предприятие систематически загрязняло окружающую среду, за что уже понесло солидные финансовые потери: штрафы на 1,5 млн руб. и компенсация ущерба водным объектам в размере 3 млн руб. При этом судебные разбирательства не окончены — в суде сейчас находится иск о взыскании с предприятия около 40 млн руб. за загрязнение почв.

По данным Росприроднадзора, в результате деятельности компании было загрязнено более 700 кв. м земель, где были зафиксированы опасные превышения по нитритам, аммонийному азоту и нефтепродуктам.

Переломный момент в затяжном конфликте наступил в феврале 2025 года, когда у компании сменился генеральный директор — вместо дисквалифицированного руководителя пришла Ания Гаршина. Именно под ее руководством предприятие начало укладку отводящего коллектора и строительство долгожданных очистных сооружений, которые теперь введены в эксплуатацию.

