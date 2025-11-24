Ядовитая история с продолжением: на проектирование ликвидации саратовской свалки снова потратят миллионы

Власти Саратова объявили очередной аукцион на проектные работы по ликвидации опасной свалки химических отходов, оставшейся после деятельности компании «Экорос». Как следует из данных портала госзакупок, на этот раз на корректировку проектно-сметной документации из городского бюджета готовы выделить 31,65 млн руб., сообщил портал ИА «Взгляд-инфо».

История с «Экоросом», занимавшейся отходами 1-4 классов опасности, приобрела скандальную известность еще в 2015 году. Поводом стали массовые жалобы жителей Ленинского района на невыносимый запах и проблемы со здоровьем. Проверки выявили источник — 900 тонн жидких отходов Сызранского НПЗ, которые компания незаконно разместила в черте города.

Ситуацию усугубляло поведение тогдашнего руководителя регионального Росприроднадзора Андрея Андрющенко, который, с одной стороны, обещал закрыть предприятие, а с другой — публично называл его одним из лучших. Позже чиновник был осужден за получение взятки.

Итогом многолетней эпопеи стала необходимость ликвидации свалки за счет городского бюджета. В 2021 году на оценку ущерба потратили 7,95 млн руб. В 2023 году заключили контракт на 13,7 млн руб. с ООО «Экопланпроект» для подготовки проектной документации, но его расторгли из-за срыва сроков, успев перечислить подрядчику 10,4 млн руб.

Новый аукцион с бюджетом в 31,65 млн руб. и 30-процентным авансом должен определить исполнителя, который подготовит скорректированные документы до 7 декабря 2026 года. Таким образом, только на оценку и проектирование ликвидационных работ из бюджета Саратова уйдет около 50 млн руб., в то время как реальные работы по обезвреживанию ядовитых отходов даже не начинались, а их стоимость и сроки остаются под вопросом.

