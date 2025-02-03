После взрыва в ЖК «Алые паруса» СК начал розыск мужчины от 35 до 45 лет

После взрыва в комплексе «Алые паруса» ведется розыск мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Об этом сообщил телеграм-канал 112. Согласно информации канала, личность подозреваемого еще не установлена, однако следователи считают, что именно мужчина с похожими данными мог установить взрывное устройство в холле дома на Авиационной.

В результате покушения погиб президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, четверо получили серьезные травмы.

Согласно следствию, подготовка к покушению на Армена Саркисяна длилась не менее месяца. По одной из версий, неизвестные могли арендовать квартиру в комплексе «Алые паруса», чтобы следить за его передвижениями, оставаясь незамеченными для охраны.

Как сообщил телеграм-канал Mash, сейчас проверяют всех жильцов комплекса, в частности, арендаторов. В доме строгая охрана, здесь проживают многие знаменитости, такие как Анна Седокова и Дана Борисова.

Ведущая Алла Довлатова отметила, что часто замечала подозрительных людей, не являющихся местными. После взрыва она увидела толпу и скорую помощь и отметила сильный запах гари.

Ранее сообщалось, что врачам не удалось спасти жизнь Саркисяна после взрыва в ЖК «Алые паруса».