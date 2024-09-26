Закрытия Сварги 27 сентября: история праздника, запреты и традиции в этот день

Древний славянский праздник Закрытие Сварги отмечается ежегодно 27 сентября. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) назвала «Подмосковье сегодня» традиции, запреты и сакральный смысл дня, который в народе также называли Вырий.

По словам экстрасенса, праздник является одним из самых значимых славянских обрядов, символизирующих завершение летнего периода и вступление в осень. В этот день почитали Сварога — бога небесного огня и кузнечного дела, прося его о защите и благословении на следующий год.

«Совершался специальный обряд вокруг огня, который символизировал тепло и свет в холодные дни. Люди собирались в круг, пели песни, рассказывали истории, чтобы увековечить память о предках и сохранить духовную связь с родом. Важным был и обряд сжигания старых вещей», — пояснила ясновидящая.

Также в этот день принято угощать родных и ближних, готовя традиционные блюда, чтобы угостить духа урожая. Праздник воспевает единство семьи и общины, обогащая культурное наследие славян и передавая знания из поколения в поколение, продолжила Алексеева.

«Строго запрещено 27 сентября нарушать гармонию и мир, царящие вокруг. Нельзя выяснять отношения, ссориться или поддаваться негативным эмоциям, так как это может привести к необратимым последствиям для духовного состояния и окружающего пространства. Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом или проводить масштабные ремонты — это может нарушить установленный порядок и баланс», — добавила она.

Следует избегать рисков и авантюр, отказываясь от новых начинаний и чрезмерных приключений, которые могут вызвать беспокойство и напряжение.

«Принято также воздерживаться от любых форм осуждения, зависти или недоброжелательности, чтобы не принести в этот священный день негативную энергию», — заключила эзотерик.

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