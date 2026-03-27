Заменит ли ИИ строителей: что изменится к 2030 году

Искусственный интеллект не сможет полноценно заменить людей на стройках, однако поможет ускорить работу строителей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что ИИ планируется внедрить во все циклы строительства объектов, соответствующие планы стоят до 2030 года. Как отметила эксперт Бастрыкина, планы внедрить искусственный интеллект в строительную отрасль и использовать его практически на всех производственных этапах логично вписываются в общий процесс цифровизации и отражают глубинные изменения в управленческих процессах во всех отраслях.

«ИИ не заменит людей на стройке полностью, но поможет ускорить, упростить и даже усовершенствовать технологический процесс. При этом нейросеть в строительстве, как и в других отраслях, остается лишь помощником человека», — пояснила она.

По мнению специалиста, искусственному интеллекту можно поручить расчеты, проектирование и управление некоторой техникой.

«У ИИ даже может быть план действия на случай экстренной ситуации. Но на всех этапах понадобится контроль человека. И принимать важные решения самостоятельно ИИ в ближайшее время не сможет, его роль ограничится исполнением задач, поставленных человеком», — заключила Бастрыкина.

