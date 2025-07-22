Зампред правительства Забайкалья Гончаров попал в ДТП на встречке — погибли люди: почему полиция молчит

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в серьезное ДТП на трассе Р-258 в ночь на 22 июля. Авария произошла между селами Аблатуйский Бор и Доронинское, сообщает телеграм-канал «База». Что известно об инциденте и деятельности чиновника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выехал на встречку

По предварительной информации, 44-летний чиновник находился за рулем автомобиля Mercedes и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Fielder. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Тяжелее всего пострадала пассажирка Toyota. Медики пытались ее реанимировать, но женщина скончалась в карете скорой помощи. Всего в результате ДТП травмы получили шесть человек, включая самого Гончарова — он был госпитализирован.

По информации издания «Чита.ру», краевое министерство здравоохранения подтвердило данные о пострадавших в аварии, произошедшей в Улетовском районе. Как уточнили в ведомстве, в ночь на 22 июля на этом участке произошло два дорожно-транспортных происшествия, одно из которых завершилось трагически.

В Минздраве сообщили, что один из пострадавших скончался в машине скорой помощи. Еще трое — двое взрослых и ребенок — были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Еще один взрослый и несовершеннолетний не были госпитализированы.

Фото: [ медиасток.рф ]

Пресс-служба Госавтоинспекции не стала комментировать региональному изданию обстоятельства аварии без объяснения причины и рекомендовала обратиться в УМВД. Там также комментарий не предоставили.

«Энергетический» король

Алексей Гончаров родился 6 мая 1981 года в поселке Заполярный (Воркута, Коми АССР). В 2004 году окончил Санкт-Петербургский горный институт имени Плеханова, а в 2010 году — МГУ имени Ломоносова по специальности «Экономист». Свою карьеру он начал на шахте в Воркуте, а затем занимал должности в крупных энергетических и государственных структурах, включая ПАО «ФСК ЕЭС», РАО «ЕЭС России», «РусГидро», Минвостокразвития и «Россети».

С 2017 по 2019 год Гончаров возглавлял АО «Читаэнергосбыт», после чего был назначен министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Затем он работал в компаниях «Крымэнерго» и «Россети Северный Кавказ». В декабре 2023 года Гончаров вновь вернулся в правительство Забайкалья, заняв пост вице-премьера, а в мае 2024 года временно исполнял обязанности заместителя председателя регионального правительства, совмещая это с руководством Минстроем.

Не первая авария с чиновником

Аналогичные ДТП происходили и ранее. Резонансный случай произошел в июне 2018 года с депутатом Тюменской городской думы Дмитрием Еремеевым. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в такси, в результате чего погибли два человека. В суде он признал вину и получил штраф 160 тыс. рублей и условный срок три года с лишением прав почти на три года.

В мае 2024 года глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко устроил ДТП, выехал на встречку и скрылся с места происшествия. Суд лишил его водительских прав на один год по административной статье — за оставление места аварии. Виновность подтверждена показаниями потерпевшего и другими доказательствами, сам чиновник на заседание не явился.

Ранее стало известно, что бывшей совладелице ЦУМа и ее супругу, основателю сети Lady & Gentleman, угрожает убийством племянник.