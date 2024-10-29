Замучил насморк — иди к врачу: нельзя капать нос дольше 7 дней

В первые 5 дней насморка у пациента формируется выраженный отек слизистой в полости носа и возникает обильная прозрачная слизь, рассказал оториноларинголог Руслан Юров. Врач заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что «нормальный» насморк должен купироваться в течение 5-7 дней, иначе нужно обращаться к врачу.

В начале болезни ЛОР-врач рекомендовал лечиться гипертоническими солевыми растворами и назальными деконгестантами (каплями или спреями в нос) на основе фенилэфрина, оксиметазолина. Использование назальных капель дольше 7 дней противопоказано, подчеркнул специалист. В первые 5 дней насморка также можно принимать антигистаминные препараты. По словам врача, в том случае, если аллергического компонента нет, то более длительное их использование необоснованно.

«При сохранении насморка более 5-7 дней, сопровождающегося чувством давления в области переносицы, щек при изменениях положения тела, повышением температуры тела, мутным густым отделением из носа, требуется осмотр специалиста — оториноларинголога», — заключил Юров.

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