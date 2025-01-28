Замуж за миллиардера: раскрыты шокирующие тайны брака Натальи Оболенцевой и Евгения Швидлера

Журналистка и светская львица Наталья Оболенцева вышла замуж за 60-летнего миллиардера Евгения Швидлера. Этот брак для 41-летней знаменитости стал четвертым, она уже была замужем за бизнесменом Денисом Михайловым, миллиардером Айратом Исхаковым и режиссером Резо Гигинеишвили. Борьба за власть в отношениях может привести светскую львицу и ее нового мужа к разводу. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева.

На данный момент в паре царит счастье, их брак имеет потенциал для гармонии и радости. Карты Таро указали Королевой, что эти отношения — не просто холодный расчет, влюбленные стремятся создать что-то значимое вместе.

«Однако карты могут указывать на некую самодостаточность, когда каждый из партнеров может быть счастлив и без другого», — добавила эзотерик.

Между Оболенцевой и Швидлером существует сильное влечение. При этом журналистка может находиться в некотором замешательстве или испытывать противоречивые эмоции. У нее есть искренние чувства, но также присутствует момент, когда ей необходимо взвесить чувство любви против практических аспектов их отношений, отметила Королева.

«Наиболее уязвимым местом в их отношениях могут стать конфликты, вызванные недоразумениями или борьбой за власть, что в плохом сценарии может привести к разводам, если пара не будет работать над своими проблемами», — заключила таролог.

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