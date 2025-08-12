Запад сливает Киев: Россия получит территории, а Украина останется с бунтами — о чем договорились европейцы

Если Запад согласится передать России потерянные Киевом территории, то Украина не сможет отказать в этом вопросе. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Украина может отказаться от потерянных территорий для прекращения боевых действий и в целях получения гарантий безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО. Как отметил политолог Аграновский, даже в случае потери территорий на Украине не стоит ожидать переворота или проблем с властью.

«Украина — это образование, подконтрольное Западу. И если будут достигнуты принципиальные договоренности о том, что Украине необходимо отказаться от территорий, то они никуда не денутся и будут их исполнять, неважно, при Зеленском или том, кто его заменит», — пояснил эксперт.

При этом сдача территорий Киевом пройдет не так легко, считает специалист.

«Никто не будет обещать легкой жизни, потому что это торговля. Для того, чтобы повысить ставки, будут говорить, что Украина против, там будет бунт, Зеленский не может пойти против конституции, но это все не более чем набивание цены. Все вопросы, касающиеся Украины, решаются напрямую между РФ и США, а все остальные будут пытаться сделать хорошую мину при плохой игре, но в итоге согласятся с любым решением», — выразил мнение политолог.

По его словам, в рамках саммита между РФ и США, который пройдет 15 августа на Аляске, американцы будут пытаться заключить сделку с Москвой.

«Американцы — ярко выраженные торговцы, они не готовы нам просто что-то отдать, они готовы продать. США попытаются взять с РФ максимум, а отдать — минимум. Но эти уловки в Москве знают», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что европейцы в панике перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.