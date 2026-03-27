«Запах в вакууме»: продажа ношеных трусов на маркетплейсах шокировала соцсети и психологов

На российских маркетплейсах появились в продаже ношеные женские трусы. Пользователи уже успели сделать заказы и оставить отзывы, в которых писали, что товар приходит в вакуумной упаковке, «запах сохраняется», но вскоре объявление было удалено. За такой модой могут стоять не только безобидные эксперименты, но и риски для психики и здоровья. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Елена Авдеева.

Объявление с продажей ношеного женского белья было размещено на одном из крупных маркетплейсов и почти сразу разошлось по соцсетям: его скриншоты публиковали в коротких видео и крупных пабликах, комментировали в чатах и на форумах. Многие интернет-пользователи откровенно писали, что в шоке от того, что подобный товар появился не на анонимных специализированных сайтах, а в массовом сервисе с привычной доставкой и отзывами.

Корреспондент интернет-издания успел ознакомиться с объявлением до его удаления. В карточке товара прямо указывалось, что белье — ношеное, а в отзывах подчеркивалось, что оно упаковано в вакуум, «чтобы сохранить запах», и позиционировалось как «фетиш». Вскоре после того, как тема стала вирусной, страницу с товаром на маркетплейсе удалили, однако обсуждение продолжилось уже за его пределами.

По словам психолога Елены Авдеевой, у подобного явления несколько уровней мотивации — как у продавцов, так и у покупателей.

«С одной стороны, это экономическая история: есть спрос — появляется предложение. Для продавцов это товар-иллюзия интимности с игровым, захватывающим компонентом и способом заработать», — отметила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Часть женщин, по ее словам, может воспринимать такие продажи как своеобразную компенсацию дефицита признания.

«Это замещение истинных потребностей — мои вещи важны и желанны. Для некоторых это „безопасный“ способ нравиться мужчине, не вступая в реальные отношения», — добавила эксперт.

У покупателей мотивы сложнее. По словам психолога, в основе могут лежать компульсивное сексуальное расстройство, высокая тревожность, страх отвержения женщинами.

«Покупка подобных вещей создает иллюзию близости и дозволенности, иногда становится способом пережить сексуальное удовлетворение», — пояснила Авдеева.

Отдельно она выделила фетишизм, когда сексуальный интерес фиксируется на предмете (в данном случае — женском белье) еще в детском или подростковом возрасте, и поведенческие реакции, когда «жажда нарушения социальных и гигиенических норм» дает мощный дофаминовый выброс.

При этом психолог подчеркнула: говорить о поголовной «патологии» некорректно, если только подобное поведение не носит навязчивый, неконтролируемый характер.

