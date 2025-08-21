Запомнившийся по Майдану сын Чикатило погиб в рядах ВСУ: за что отпрыск «потрошителя» сидел и почему бежал на фронт

Сын самого известного маньяка СССР Юрий Чикатило (позже взял фамилию матери — Мирошниченко) погиб в боях за ВСУ. По данным телеграм-канала Shot, его подразделение разгромили российские войска в Харьковской области. Как Чикатило оказался в рядах ВСУ и за что сидел в России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первые судимости и криминал в России

Юрий Чикатило родился 15 августа 1969 года. В конце 1980-х он был призван в армию и прошел службу в Афганистане, где получил ранение. После демобилизации вернулся в Новочеркасск и поселился с родителями. Молодой человек устроился охранником на местный завод, но уже вскоре оказался в центре уголовного дела.

В 1990 году Юрий вместе с приятелями ограбил вьетнамских торговцев. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Сам Андрей Чикатило резко осудил поступок сына, хотя в том же году его самого арестовали по делу о серии жестоких убийств. После этого Юрий с матерью переехали в Харьков и сменили фамилию.

Фото: [ сommons.wikimedia/Unknown ]

В Харькове Юрий занялся челночным бизнесом: возил товары из Турции и перепродавал их. Позже начал нелегально реализовывать оборудование с шахт и заводов. Против него возбудили новое уголовное дело, и он спешно уехал в Ростов-на-Дону. Там он снимал квартиру, но вскоре начал вымогать у хозяина жилье и 10 тыс. долларов, угрожая расправой над его семьей.

В Ростове Юрий занялся рэкетом. Он выбрал псевдоним «Чиксон» (от Чикатило + son — «сын»), подчеркивая родство с печально известным отцом. Для устрашения жертв показывал свидетельство о рождении, где фигурировала фамилия Чикатило. Отец Юрия, Андрей Чикатило, вошел в историю как один из самых жестоких серийных убийц XX века. С 1978 по 1990 годы он совершил 53 доказанных убийства. В 1992 году был приговорен к смертной казни, приговор привели в исполнение 14 февраля 1994 года. В итоге Юрия задержала полиция, та самая, что ранее арестовывала его отца. Суд назначил два года лишения свободы.

Фото: [ istockphoto.com ]

После освобождения Юрий снова попал в криминальные сводки. Он похитил у знакомой бытовые вещи и продукты — сервиз, магнитолу, палас, спиртное и сигареты. Другой мужчина пожаловался, что Чикатило-младший его похитил ради выкупа, а женщина заявила об изнасиловании.

Украинские власти объявили его в розыск, а в России Юрий получил шесть лет лишения свободы. После отбытия наказания он вновь вернулся в Харьков и жил там с матерью до ее смерти. В 2009 году знакомый наркоман обвинил его в покушении на убийство. На Украине Юрий нередко появлялся на телевидении. Он отрицал вину отца, утверждая, что Андрей Чикатило дал признательные показания под давлением следствия. Позже он участвовал в акциях на Майдане и открыто поддерживал позицию киевских националистов, называя отца «борцом за независимость Украины».

В 2016 году жена Юрия ушла от него и подала на алименты. Он высказывал желание эмигрировать в США, пытался написать книгу о своем отце и продать ее американским издателям, но ничего не вышло.

Сын насильника на СВО

К моменту начала российско-украинского конфликта Юрий оказался в розыске на Украине: его преследовали судебные приставы и МВД за долги по алиментам, кредитам и неоплаченным штрафам. Именно эта ситуация стала одной из причин, по которым он оказался в рядах Вооруженных сил Украины.

Фото: [ istockphoto.com ]

С началом спецоперации Юрий Чикатило, сменивший фамилию на девичью фамилию матери — Мирошниченко, вступил в ряды ВСУ. Он служил в артиллерийском подразделении, действовавшем на Харьковском направлении.

В январе 2025 года подразделение, где служил Юрий Чикатило, попало под массированный артиллерийский обстрел российских войск в 20 км от Харькова. После этого он был объявлен пропавшим без вести. Лишь весной 2025 года украинские власти признали его погибшим.

Украина готовит представление сына маньяка — Юрия Мирошниченко (Чикатило) — к посмертной государственной награде — ордену «За мужество» II степени.

