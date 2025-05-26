Запрет не поможет: как спасти подростка от связей с радикалами и терроризмом в соцсетях

Доверительный диалог поможет предотвратить опасные поступки подростка. Важно не критиковать, а выстраивать коммуникацию и понимать мотивы ребенка. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Наталья Панфилова. Ранее газета Le Soir со ссылкой на доклад прокуратуры Бельгии сообщила, что бельгийские подростки все чаще подпадают под влияние радикальных идей из соцсетей и даже участвуют в подготовке терактов. Эксперт Панфилова рассказала, как избежать связи ребенка с радикалами в Сети.

«Здесь важно сохранить контакт с ребенком. Когда ребенок не рассказывает, что у него в голове, чем он озадачен, как он видит жизнь, как он к жизни относится, родители могут считать, что это не так важно, а потом это может выстрелить совершенно в неожиданном месте», — пояснила специалист.

При этом не стоит объяснять подростку что-то со словами «это плохо», «так нельзя», считает эксперт. Это может подойти лишь для маленьких детей.

«Чем ярче проявляется личность ребенка, тем больше он нуждается в контакте с родителем, когда родители делятся каким-то своим опытом, от чего-то предостерегают, но не навязывая что-то, а пытаясь разобраться вообще, какие потребности у ребенка, как он вообще относится к жизни. Чтобы ребенок захотел поделиться со своим родителем чем-то таким, что вовремя может быть предотвращено и профилактически остановлено», — выразила мнение Панфилова.

Несмотря на это, у подростка всегда есть возможность совершить нечто, не рассказывая родным. Однако в ином случае всегда стоит расспрашивать ребенка и уточнять, чем он конкретно занимается, считает психолог.

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«И вот это может выстрелить таким образом, что какая-то опасная ситуация может быть предотвращена, беды не случится», — сказала она.

Если ребенок попал в плохую кампанию или же начал заниматься чем-то плохим, то в этом случае родителям стоит постараться найти мотивацию в его действиях, считает эксперт.

«Нужно выяснять мотивацию, почему его это так заинтересовало, что он хочет там найти. И от этого уже отталкиваться», — отметила она.

Психолог подчеркнула, что чаще всего подростки ищут единомышленников, новые ориентиры по жизни. Столкновение с прямой критикой нового движения может вызвать противоположную реакцию — еще больший интерес.

«Они считают, что надо что-то попробовать, надо приобрести свой опыт. И это их подталкивает иногда совершенно к необдуманным поступкам. Если понять, поговорить, почему хочется туда, что пытается подросток там найти, то, может быть, у родителей найдутся разумные аргументы, чтобы сказать, что этого он там не найдет, а найдет на свою голову только ненужные приключения», — заключила Панфилова.

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