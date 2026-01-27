Запрет соцсетей для детей на государственном уровне: почему такие меры ломают психику подростков

Запрет соцсетей для детей негативно влияет на психику ребенка. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Ранее газета Figaro сообщила, что национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет. Психолог Абравитова подчеркнула, что парадигма запрета всегда имеет другую сторону.

«Это всегда порождает протест, это тот плод, который недоступен, и его обязательно хочется попробовать и съесть. Поэтому сказать, что это правильный путь, который гармонизирует восхождение ребенка по лестнице взросления, нельзя», — пояснила эксперт.

При этом для ребенка, считает специалист, должны быть определенные ограничения.

«Нужен отдельный контент, отдельные соцсети, в которые не проходит пагубная информация. И тогда ребенок социализируется, а также правильно внедряется в цифровой контент. Отсечение детей от этого ведет к тому, что вы лишаете их определенного правильного опыта жизни и взаимодействия с интернетом», — выразила мнение она.

По ее словам, изначально кажется, что запрет — самый простой выход.

«На самом деле, найдутся какие-то лазейки, которыми будут пользоваться подростки, И таким путем они точно попадут туда, куда не надо попадать, и возьмут ту информацию, которая точно не должна попасть в детские умы», — предупредила эксперт.

В связи с этим психолог считает, что такой метод варварский и категоричный, который лишь вызовет протест у ребенка.

«Отсюда и берутся протесты, когда ты чего-то хочешь достичь или к чему-то хочешь иметь доступ, а тебя не подпускают туда. В связи с этим дети и подростки воспринимают собственное государство и весь взрослый мир через систему свой/чужой. Такой человек уже не может быть ни счастливым, ни гармоничным, и его развитие пойдет уже с неправильным акцентом», — заключила Абравитова.

