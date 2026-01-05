Налоговый удар по карману: почему с января каждая поездка в автосалон стала дороже

С начала 2026 года на автомобильном рынке России отмечен значительный рост цен на транспортные средства. Основными причинами подорожания стали вступившие в силу с 1 января изменения в налоговом законодательстве. Об это пишет 110km.

Базовый уровень налога на добавленную стоимость (НДС) был повышен с 20% до 22%. Параллельно на 20% увеличен утилизационный сбор для всех категорий транспортных средств. При этом методика расчета сбора пересмотрена — теперь ключевым параметром стала мощность двигателя автомобиля.

Льготные условия по утилизационному сбору сохранены только для частных лиц, ввозящих машины для личного пользования без права последующей перепродажи в течение одного года. Нарушение данного условия влечет за собой обязанность доплатить разницу до полной ставки сбора.

Указанные фискальные изменения привели к практически мгновенному пересмотру цен производителями и дилерами. Отечественные автопроизводители, включая АВТОВАЗ, концерн «Москвич» и Ульяновский автомобильный завод, анонсировали рост стоимости своих моделей. Подорожание коснулось как бюджетных автомобилей, так и флагманских комплектаций.

Эксперты прогнозируют, что в среднем цены на новые российские автомобили вырастут на 5-10%, на импортные — на 15-20%. На машины, ввезенные по схемам параллельного импорта, надбавка может достигать 50%. На этом фоне дилеры фиксируют снижение покупательского спроса и рост интереса к рынку подержанных автомобилей.

