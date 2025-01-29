Заработать много и быстро: топ-6 вакансий на полставки в Подмосковье

Вакансии, которые подходят для неполной занятости, чаще всего открыты с сфере продаж, логистики и администрировании. Наиболее востребованными среди работодателей являются курьеры, продавцы-консультанты, операторы колл-центров, сборщики и упаковщики. Об этом интернет-изданию заявили эксперты «Авито Работы». Аналитики составили подборку из шести высокооплачиваемых вакансий для подработки в Подмосковье.

По данным «Авито Работы», 54% жителей ЦФО брали подработку хотя бы один раз за последний год. От 10 тысяч рублей в Ногинске может зарабатывать сборщик кухонь, в задачи сотрудника входят сборка мебели, замена и ремонт фурнитуры, установка и подключение бытовой техники.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Монтажник-установщик интернет-оборудования в Красногорске способен заработать за смену от 7 до 11 тысяч рублей, график подработки можно совместить с основной работой или учебой. Передвижение по городу осуществляется на личном автомобиле, однако работодатель обязуется компенсировать транспортные расходы. При необходимости для новичка даже организуют обучение с выплатой стипендии.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Также в подборку высокооплачиваемых вакансий для подработки (от 5 до 10 тысяч рублей за смену) вошла должность тренера в Люберцах. От кандидата требуется опыт работы в тренажерном зале и ведения групповых программ, а также профильное образование.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Соискатель без опыта может откликнуться на вакансию сборщика интернет-заказов в Люберцах с зарплатой от 5 тысяч рублей за смену. Работодатель предлагает гибкий график, ежедневные выплаты, бесплатные обеды, возможность выбрать рабочее место на складе или в магазине поближе к дому или учебе.

Фото: [ городская доска объявлений ]

В Мытищах можно заработать от 4 до 10 тысяч рублей за смену на позиции стикеровщика-комплектовщика на складе. Сотрудник будет заниматься комплектацией, маркировкой, перемещением товаров. Работодатель готов оплатить обучение и оформление медкнижки, также предоставляется спецодежда, транспорт, питание.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Курьер в Пушкино может заработать от 5 до 10 тысяч рублей за смену, доставка заказов осуществляется на электровелосипеде. Сотрудника обеспечат униформой, велосипедом, страховкой от несчастных случаев, возможна надбавка за выезды в непогоду.

Фото: [ городская доска объявлений ]

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