«Заразиться можно даже в автобусе»: врачи назвали неожиданные данные по заболеваемости туберкулезом в Подмосковье

«Заразиться туберкулезом можно буквально даже в автобусе, прикоснувшись рукой к перилам, на которых имеются микобактерии туберкулеза. Диагностика достаточно несложная — это флюорография, проба манту и диаскинтест. Все это проводится в определенные возрастные периоды. Согласно схемам, утвержденным Минздравом России. Заболевание лечится специфическими противотуберкулезными препаратами», — добавил Осипов.