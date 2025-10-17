«Заразиться можно даже в автобусе»: врачи назвали неожиданные данные по заболеваемости туберкулезом в Подмосковье
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Валерия Исаева]
В Московской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
По словам эксперта, туберкулез — достаточно опасное заболевание, которое имеет как легочные, так и внелегочные формы.
«При которых поражаются костная система, лимфоузлы, головной мозг, сердце и почки. Заболевание протекает по-разному, и особенно тяжело протекает у детей, лиц пожилого возраста, страдающих иммунодефицитными хроническими заболеваниями», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Передается заболевание воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым путем.
«Заразиться туберкулезом можно буквально даже в автобусе, прикоснувшись рукой к перилам, на которых имеются микобактерии туберкулеза. Диагностика достаточно несложная — это флюорография, проба манту и диаскинтест. Все это проводится в определенные возрастные периоды. Согласно схемам, утвержденным Минздравом России. Заболевание лечится специфическими противотуберкулезными препаратами», — добавил Осипов.
В Московской области, по словам эксперта, имеется тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом благодаря своевременной диагностике.
«Протекает также более легко, потому что проводится своевременное лечение», — заключил врач.
