Защита от рака: врач назвал три кита профилактики и главную ошибку татарстанцев

Врач Лениногорской центральной районной больницы (ЦРБ) Динар Галин рассказал жителям Татарстана о ключевых мерах, которые помогают снизить риск развития онкологических заболеваний. По словам специалиста, фундаментом профилактики является здоровый образ жизни.

Галин перечислил основные правила: полный отказ от курения и употребления алкоголя, сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Также, по его мнению, важно защищать кожу от чрезмерного солнечного излучения, контролировать массу тела и не пренебрегать своевременной вакцинацией.

Особый акцент врач сделал на важности регулярных медицинских осмотров. Он отметил, что каждому человеку необходимо проходить диспансеризацию даже при хорошем самочувствии, так как ранняя диагностика болезни значительно повышает шансы на полное и быстрое выздоровление.

В Татарстане диспансеризация проводится бесплатно для населения в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

