Затопили соседи — что делать: как точно получить компенсацию

При затоплении не все соседи готовы добросовестно оплатить ущерб. Что делать в таком случае и как получить компенсацию в полном размере, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала адвокат Яна Воробьева.

По ее словам, в первую очередь необходимо зафиксировать залив. Важно сделать это как можно раньше, пока следы не исчезли.

«Судья будет опираться на доказательства — чем они объективнее, тем выше шансы на победу. Сразу звоните в управляющую компанию (УК), ТСЖ или ЖЭК — требуйте прислать мастера или представителя. Пусть составят акт о заливе — это основной документ, подтверждающий сам факт происшествия. Далее — фотографируйте и снимайте видео: общий план, крупные планы, желательно с датой и временем. Привлеките свидетелей — в дальнейшем можно взять у них письменные пояснения. Сделайте свою опись ущерба: что пострадало и в каком объеме», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Оценивать ущерб необходимо только через проверенную компанию, добавила Воробьева.

«Ошибка — пользоваться услугами «дешевых» или «своих» оценщиков — суд может отклонить такой отчет. Лучше сразу через компанию, у которой вы уже взыскивали через суд и знаете результат», — подчеркнула адвокат.

Следующим шагом нужно направить претензию виновнику затопления.

«Подготовьте письменную претензию с требованием возместить ущерб, приложите акт УК, фото и видео, а также оценочный отчет. Отправьте ценным письмом с описью вложения. Через 30 дней после претензии — если нет ответа или отказ — готовьте иск в суд. Включайте в иск: сумму ущерба, проценты (ст. 395 ГК РФ), компенсацию морального вреда, расходы на экспертизу и госпошлину», — отметила Воробьева.

