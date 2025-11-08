Здоровье под угрозой: Скорпионам, Ракам и Водолеям нужно срочно обратиться к врачу

Здоровье трех знаков Зодиака окажется под угрозой в ближайшую неделю. Скорпионам, Ракам и Водолеям стоит включить в свои планы визит к врачу, который они так давно откладывали. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Элиана Астратова.

Положение планет усиливает скрытые воспалительные процессы в организме Скорпионов, предупредила эзотерик. На неделе возможна усталость, напряжение в области мочеполовой системы или желудка. Астролог посоветовала пройти профилактику и сдать анализы. Если нет возможности посетить врача, нужно хотя бы отказаться от кофе и уделить время отдыху.

Хронические недуги могут обостриться у Раков, особенно это касается желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

«Если появились скачки давления, бессонница или желудочные спазмы — лучше не тянуть с визитом к специалисту», — отметила Астратова.

Водолеи могут столкнуться с проблемами нервной системы. Высокая загруженность также может снизить иммунитет, из-за чего даже легкая простуда станет весьма опасной. Астролог посоветовала проверить горло и легкие, высыпаться и стараться не пить кофе.

