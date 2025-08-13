Украина может устроить вторую Бучу перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее издание Politico сообщило, что Украина боится, что Трамп «продаст» ее России ради Нобелевской премии мира, тем временем Вашингтон призывает Киев к прагматизму. Как отметил политолог Маркелов, провокации со стороны киевского режима возможны, однако глобально на переговоры между двумя лидерами они не повлияют.

«Провокации Украины нацелены на то, что показать нечестность и сформировать на эту встречу недоверие к РФ. Это ошибочная постановка киевских властей, потому что у Трампа и нет доверия к России. Украинцы думают, что у Трампа полное доверие к президенту РФ, он прогнулся под Путина, но это наивная политика. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас загнан в угол, и поэтому он придумывает идиотские решения», — пояснил эксперт.

По его словам, этой политикой Зеленский убедил европейских лидеров в лице премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца в правоте Украины, делая саммит стран для диалога с Трампом.

«Исходя из неправильного понимания, там могут быть смоделированы провокации по типу Бучи. На Украине могут попытаться сделать постановку с массовым убийством собственных людей. Там за три года уже многие подобные трюки испробовали. Они могут из шкафа достать Запорожскую АЭС и создать угрозу слива ядерного топлива. Но на дипломатическом уровне провокаций быть уже не может», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Запад сливает Киев и хочет оставить Украину с бунтами, но без территорий.