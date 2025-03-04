Зеленский обречен: на что пойдут США, чтобы избавиться от лидера киевского режима

В Киеве сложилась напряженная ситуация на фоне тактического успеха России на фронте и нежелании многих украинцев воевать. Если в течение нескольких месяцев Украина не получит серьезную помощь, то судьба Незалежной и лидера режима Владимира Зеленского может стать непредсказуемой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Георгий Федоров.

После скандала во время визита Зеленского в Вашингтон США приостановили помощь Украине, сообщило агентство Reuters. По словам Федорова, у Киева есть запасы денег и вооружения на несколько месяцев, поэтому фатально приостановка ни на что не влияет.

«Даже если США откажутся, то ЕС с Британией будут стараться дальше вести поддержку непосредственно Зеленского. Потому что в ином случае Трамп будет доминировать на европейском континенте, им это не нужно. Я думаю, что сейчас все только начинается. По поводу мира пока рано говорить. Мы видим, что договоренности и переговоры могут быть сорваны в любой момент», — заявил эксперт.

Однако тайные переговоры по замене Зеленского на другого человека, что США умеют делать хорошо, уже могут идти, отметил он. Политолог не исключил, что лидера киевского режима, выразившего несогласие с американской позицией, могут убить в результате теракта или покушения или убрать путем переворота, если он не изменится и не выйдет на конструктивный диалог с президентом Штатов Дональдом Трампом.

«Надо понимать, что изначально Зеленский — это не человек Трампа, не его проект. Поэтому все перспективы стать следующим президентом Украины есть у Залужного, хотя Зеленский будет сопротивляться, потому что это большие деньги, много украдено, и вообще положение отчаянное», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, что Украине грозит госпереворот.