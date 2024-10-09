Зеленского заменят после выборов в США: экс-комику придется покинуть пост президента Украины — лишь вопрос времени

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост после американских выборов. Кроме того, он не старается воспитывать себе преемника, потому что видит в нем конкурента. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Американский журналист Боб Вудворд в своей новой книге «Война», частично опубликованной The Washington Post, написал, что действующий вице-президент США Камала Харрис еще в феврале 2022 года требовала от Зеленского разработать план преемственности главы киевского режима на случай, если его «схватят или убьют».

По словам политолога, симпатичный Западу преемник Зеленского, возможно, уже готов. Однако самому лидеру Незалежной наследники не нужны, он уже «убирал» людей, в которых видел конкурентов, в том числе бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, напомнил Федоров.

«Зеленский понимает, что если появляется преемник, то его очень быстро могут заменить. При чем такими брутальными методами, как США делали неоднократно. Я думаю, Зеленский делает все, чтобы не выращивать себе конкурента», — заявил эксперт.

В настоящее время президент Украины удовлетворяет интересы Запада. Он продержится на посту главы государства ровно до тех пор, пока устраивает Европу и США, считает Федоров. Если Зеленский попытается что-нибудь нарушить, сделать самостоятельно, то Запад поймет, что его нужно менять, и политик быстро уйдет. При чем, как подчеркнул эксперт, покинуть свой пост Зеленский может любым способом: через переворот, импичмент и даже может погибнуть.

«Я думаю, ситуация такая: все ждут, пока кончатся выборы в США, потому что Зеленский и нынешнее украинское государство — проект Байдена. Если демократы удержатся, то это одна история, если Трамп придет, будет совершенно другая», — пояснил политолог.

Однако приход демократов в лице Камалы Харрис вовсе не гарантирует Зеленскому долгого правления, продолжил он. А в случае победы республиканца Дональда Трампа украинского политика могут «жестче убрать» с должности президента. После выборов в США Зеленский может покинуть свой пост.

«Камале Харрис, я думаю, тоже не особо нужен этот багаж без ручки. Вопрос в том, как и когда Зеленский может уйти. То, что он уйдет, — это 100%, вопрос времени», — заключил Федоров.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Украина может попытаться заморозить конфликт и снова напасть на Россию через 5 лет.