Зеркальная дата 10.10: как можно изменить свою жизнь в лучшую сторону

Зеркальные даты в эзотерике считаются особенными, так как именно в такие дни энергии усиливаются и позволяют изменить жизнь. Что можно и нельзя делать 10.10.2024, «Подмосковье сегодня» рассказала экстрасенс Инесса Алиева.

Она подчеркнула, что в этот день хорошо медитировать и заниматься самореализацией.

«Отличный день для загадывания желаний и решения любых семейных вопросов. Кроме того, это четверг — Юпитер входит в ретроград, поэтому нельзя ссориться и скандалить. Лучше находиться в позитивных, спокойных энергиях», — заявила эзотерик.

Число «10», продолжила она, символизирует выход на новый уровень. «1» — это новое начало, движение, а «0» — завершает цикл.

«Это как бы такая трансформация — завершаем одно и начинаем другое. Это точка отсчета, знак пересечения границ. Также «10» означает возможность продолжать и преумножать. Открываются все дороги. Это отличное время для того, чтобы хорошо структурировать свою жизнь, превратить хаос в порядок и совершать благотворительные дела», — пояснила Алиева.

Чтобы избежать энергетического истощения, ни в коем случае нельзя ругаться. Лучше всего, по словам эзотерика, провести время с семьей.

«Особенно перед Покровом. Сходите куда-нибудь с любимым человеком или займитесь домашними делами, можете устроить романтический вечер. Полезно загадывать желания Вселенной, не надо ничего бояться. «10» — это число потенциала, поэтому все начинания будут успешными. Все задуманное сбудется, а вы увидите свои цели в новом свете. Можете понять, как привлечь в жизнь то, чего вы действительно желаете. Начните все с нового листа», — заключила эксперт.

Ранее эзотерик Алексеева рассказала, каким знакам зодиака в этом месяце повезет с деньгами.