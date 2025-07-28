Жара до +31°: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 28 июля по 3 августа

Сильная жара снова ожидает жителей Москвы и Московской области на неделе с 29 июля по 1 августа, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Эксперт отметил, что во вторник, 29 июля, ожидается переменная облачность и без осадков.

«Температура ночью в столице +15…+17, в центре — от +19 до +21 градуса. Днем +28…+30. По области ночью +12…+17, днем +25…+30 градусов. Ветер ночью слабый, днем восточный, 3-8 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду и четверг, 30 и 31 июля, также сохранится переменная облачность и без осадков.

«Ночью +16…+18, в центре Москвы — от +19 до +21 градуса. Днем +29…+31 градус. Ветер ночью слабый, днем восточный, 3-8 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В первый день августа ожидается переменная облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от +14 до +19 градусов, днем +26…+31. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Показатели столбиков атмосферного давление в течение всей недели буду выше нормы. Во вторник и среду они поднимутся до 746 мм ртутного столба, в четверг и пятницу — опустятся до 745 мм ртутного столба, но все еще будут выше нормы.

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Колебания атмосферного давления, как понижение, так и повышение, способны негативно сказываться на здоровье различных групп людей. Снижение давления наиболее опасно для диабетиков, лиц с пониженным артериальным давлением и страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В таких случаях могут возникать затруднения дыхания, аритмия, усталость, тревожность и проблемы с концентрацией внимания.

Повышение атмосферного давления представляет опасность для людей с гипертонией, метаболическими нарушениями, а также для тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт. Таким образом, резкие изменения атмосферного давления могут провоцировать обострение хронических заболеваний и ухудшение общего самочувствия у людей, входящих в группы риска.

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