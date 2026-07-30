Жара до +32 и грозы: какой сюрприз готовит погода в первые выходные августа в Подмосковье

Последние дни июля и первые числа августа принесут жителям Москвы и Подмосковья настоящее летнее тепло. В субботу и воскресенье воздух местами прогреется до +32 градусов, однако к концу выходных местами возможны кратковременные дожди и грозы. Подробным прогнозом с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, пятница станет переходным днем после более прохладной погоды.

«31 июля в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Только на востоке Подмосковья возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, по области — до +27», — рассказал Ильин.

Настоящий пик тепла, по словам метеоролога, придется на выходные.

«В субботу осадков не ожидается, будет небольшая облачность. Температура в Москве составит +28…+30 градусов, по области — до +30. Это уже сильная жара», — отметил синоптик.

Воскресенье, по его словам, станет еще теплее, но вместе с жарой возрастет вероятность локальных гроз.

«2 августа днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. При этом температура повысится до +29…+31 градуса в Москве и до +32 по области. Во время грозы ветер может усиливаться до 15 метров в секунду», — предупредил эксперт.

Уже в начале следующей недели жара начнет постепенно отступать. В понедельник температура понизится до +23…+28 градусов, а во вторник — до +22…+27. При этом существенных осадков синоптики не ожидают, поэтому начало августа останется по-летнему комфортным, хотя уже без экстремальной жары.

В жару особенно важно относиться ответственно к гардеробу, ведь неправильно подобранная одежда может стать причиной кожных заболеваний.