Жарко и без осадков: чем погода порадует жителей Москвы и Подмосковья в выходные 24 и 25 мая

Выходные дни 24 и 25 мая в Москве и Московской области будут очень жаркими. В дневное время температура воздуха будет доходить до +28 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по прогнозу эксперта, ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков.

«Температура в столице ночью +11…+13, днем +25…+27 градусов. В Подмосковье ночью +8…+13, днем +23…+28 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Второй выходной также порадует отсутствием осадков и небольшой облачностью.

«В Москве ночью ожидается +13…+15, днем +26…+28 градусов. По области ночью +10…+15, днем +23…+28. Ветер юго-восточный, 6-10 метров в секунду», — добавил Ильин.

В понедельник, 26 мая, сохранится переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается +11…+16, в дневное — от +23 до +28 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

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