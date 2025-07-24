Жаркое лето без осадков возвращается в Москву и Подмосковье: прогноз погоды на выходные 26 и 27 июля
Синоптик Ильин: жара до 28 градусов вернется в Подмосковье в выходные 26-27 июля
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В Москву и Подмосковье возвращается жаркая погода. В выходные дни 26 и 27 июля температура воздуха поднимется до +28 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
«Температура в столице ночью +16…+18, днем +26…+28 градусов. В Подмосковье переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем местами кратковременный дождь и гроза. Ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В воскресенье, 27 июля, сохранится переменная облачность. В Москве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь.
«Температура ночью +17…+19, днем +26…+28 градусов. В Подмосковье ночью +11…+16, днем +23…+28 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.
В понедельник, 28 июля, также сохранится переменная облачность, но без осадков. Ночью ожидается +13…+18 градусов, днем +25…+30. Ветер юго-западный, 3-8 метра в секунду.
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